Euronics, al via gli Sconti di Primavera: il nuovo volantino attivo fino al 13 Aprile

In attesa delle Offerte di Primavera targate Amazon, Euronics lancia oggi il nuovo volantino di Aprile 2022 che era già trapelato nelle scorse ore e di cui abbiamo discusso su queste pagine. Si tratta degli “Sconti di Primavera”, che saranno attivi fino al 13 Aprile 2022.

L’Apple Watch Series 7 GPS Only, nella versione con cassa da 45mm viene proposto a 449 Euro, il 4% in meno rispetto ai 469 Euro di listino, mentre l’iPad da 10,2 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna viene proposto a 359 Euro, in calo dell’8% rispetto ai 399 Euro imposti dal produttore. L’iPhone 13 Pro da 256 gigabyte, invece, passa a 1279 Euro, il 2% in meno dai 1309 Euro imposti dal produttore di Cupertino.

Tra i TV, segnaliamo l’LG 65QNED966PA da 65 pollici, che è disponibile a 1499 Euro, il 50% in meno se si confronta il prezzo con quello di listino. Il Philips 32PFS6855 da 32 pollici invece viene proposto a 299 Euro, in calo del 21% dai 379 Euro di listino.

Il robot aspirapolvere Roomba i3158 invece può essere acquistato a 349 Euro, con un risparmio del 30% pari a 150 Euro.

La lista completa dei prodotti disponibili in offerta può essere consultata direttamente a questo indirizzo.