Euronics: sconti su smart TV 4K Samsung 82', MediaWorld rilancia per poche ore

Da Euronics in questa giornata è partito il volantino “Speciale Telefonia” che durerà fino al 14 aprile 2021, ma le offerte non si fermano qui: tra i tanti prodotti in sconto proposti dalla catena di negozi, infatti, figura in particolare un televisore Samsung Ultra HD 4K con pannello QLED, disponibile anche da MediaWorld a 720 Euro in meno.

Vediamo però, innanzitutto, le specifiche di questo smart TV del colosso sudcoreano: si tratta nello specifico del modello Samsung QLED QE82Q70RATXZT dotato di pannello QLED da 82 pollici con risoluzione pari a 3840x2160 pixel, processore video Quantum 4K, Quantum HDR 1000, supporto allo standard per il digitale terrestre DVB-T2, decoder dolby lato audio per una potenza in uscita di 40W, sistema operativo proprietario Tizen OS e modalità esclusive Ambient e Game per le necessità di tutti i membri della famiglia. Non mancano, infine, la compatibilità a Google Assistant, Alexa e Bixby, oltre che AirPlay e SmartThings.

Nel caso di Euronics, questo televisore Samsung è disponibile a 2671 Euro anziché 2799 Euro, quindi in sconto del 4,57%. MediaWorld, d’altro canto, ha deciso di rilanciare nelle offerte Solo per Oggi offrendo il medesimo modello a 2279 Euro, pagabili in 20 comode rate mensili da 113,95 Euro al mese secondo il piano Findomestic, su cui viene garantito il Tasso Zero dalla catena di negozi stessa. Ricordiamo, però, che questa promozione è valida solo fino alle 23:59 di oggi, lunedì 29 marzo 2021; per questo motivo, il nostro consiglio è quello completare l'acquisto in fretta se risulta un TV di vostro interesse.

Sempre da MediaWorld, tra le grandi offerte della giornata figurano anche sconti su due notebook da gaming con GeForce RTX 2060, nello specifico i modelli ASUS ROG Zephyrus M15 e Lenovo Legion C7.