Euronics, via allo Sconto IVA e Doppio Sconto IVA fino al 2 Aprile 2023

Con la scadenza precedente volantino, Euronics lancia oggi lo “Sconto IVA e Doppio Sconto IVA”, che fino al 2 Aprile 2023 permette di godere di riduzioni fino al 36,08% su tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i TV, segnaliamo l’LG OLED 55A26 da 55 pollici a 999 Euro, in calo del 18% rispetto ai 1219 Euro di listino, mentre la variante da 48 pollici passa ad 892,54 Euro. In sconto troviamo anche la Samsung OLED S95B da 55 pollici, che passa a 1499,04 Euro: il calo è del 18% rispetto ai 1829 Euro imposti dal produttore, mentre il Q70B da 65 pollici passa a 999 Euro, anche in questo caso con una riduzione del 18% dai 1219 Euro di listino.

Per quanto concerne il comparto indossabile e degli smartphone, invece, troviamo l’iPhone 13 a 799 Euro, il 14,8% in meno dai 939 Euro di listino, mentre il Redmi Note 11S passa a 229,47 Euro, dai 279 Euro di listino. L’Honor X7a invece passa a 188,49 Euro, con un calo importante dai 229 Euro di listino. Il Samsung Galaxy S22 viene invece proposto a 680,25 Euro, mentre il Galaxy A23 5G è disponibile a 245,87 Euro.

Tra i notebook, l’Acer Aspire 3 viene proposto a 549,99 Euro, mentre il Lenovo Ideapad 3 è scontato a 549,99 Euro, e l’HP Pavilion 15 ad 899,99 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.