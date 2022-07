Da Euronics parte lo Sconto Iva e Doppio Sconto IVA, solo per tre giorni

Nel giorno in cui Mediaworld lancia lo Sconto Subito, con 400 Euro di riduzioni immediate alla cassa in base all’importo speso, Euronics rilancia con una doppia promozione.

Nei punti vendita del gruppo Siem di Euronics, infatti, è possibile godere da oggi 1 Luglio 2022 fino al 3 luglio 2022 dello Sconto IVA e Doppio Sconto IVA:

Sconto IVA, con scorporo pari al 18,04%, su tutti gli smartphone, notebook, PC desktop e televisori indicati direttamente nel punto vendita

con scorporo pari al 18,04%, su tutti gli smartphone, notebook, PC desktop e televisori indicati direttamente nel punto vendita Doppio Sconto IVA pari al 36,08% su grandi e piccoli elettrodomestici, ed elettrodomestici da incasso indicati nel punto vendita.

Contestualmente, la catena di distribuzione, permette anche di godere del pagamento a rate a tasso zero senza interessi e senza spese. Nel volantino viene indicato che la promozione è valida solo per gli acquisti in punti vendita, e per tutte le informazioni e limitazioni è necessario consultare il regolamento interno degli store.

Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo allo store locator sul sito Euronics, dove potete cercare il punto vendita più vicino a voi e quindi capire se è disponibile la promozione in questione.

Il mese di Luglio 2022 sarà ricco di sorprese e promozioni, e come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine partiranno anche i saldi estivi in varie regioni d’Italia.