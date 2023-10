Euronics, sconto IVA su tutti i TV Samsung fino al 22 ottobre

Allo sconto extra di Mediaworld nell’app, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nelle scorse ore, si aggiunge un’altra promozione proposta da Euronics, che permette di risparmiare sull’acquisto dei TV a marchio Samsung.

Si tratta dello “Sconto IVA” che fino alle 23:59 del 22 Ottobre 2023 permette di ottenere uno sconto del 18,04%, pari allo scorporo dell’IVA, su tantissimi TV del marchio asiatico. Nelle condizioni dell’offerta, in cui si viene rimandati allo store locator presente sul sito di Euronics, viene specificato che lo Sconto IVA è disponibile su tutti i televisori disponibili nel punto vendita.

Per tutte le limitazioni si consiglia di consultare il regolamento direttamente nel punto vendita, e la disponibilità potrebbe essere legata alle scorte presenti nello store.

Specifichiamo che si tratta di una promozione disponibile in esclusiva nei punti vendita del gruppo Euronics Siem, e se il negozio a voi più vicino non rientra in tale insegna è improbabile che sia possibile accedere all’offerta.