Da Euronics 'Si Riparte con Gli sconti': fino al 50% di sconto su TV, monitor e PC

Dopo il volantino Restart di Euronics di cui abbiamo avuto modo di parlare nella giornata di ieri, e che è disponibile fino al prossimo 16 Maggio nei punti vendita del gruppo SIEM, Euronics ha lanciato un nuovo tabellone promozionale battezzato “Si Riparte Con Gli sconti”.

Il volantino in questione è disponibile esclusivamente nei punti vendita del gruppo Nova, e propone offerte fino al 50% su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica. Vediamo di cosa si tratta.

In copertina troviamo un TV LG da 55 pollici con numero di modello 55UN74003, che viene proposto a 479 Euro, rispetto ai 599 Euro di listino: il risparmio è di 120 Euro, quindi. Sempre dal fronte LG, però, citiamo anche la promozione su 48CX OLED da 48 pollici della gamma CX, a 1449 Euro, 150 Euro in meno dai 1599 Euro di listino. In offerta troviamo anche il 43UN74003 da 43 pollici, a 459 Euro dai 499 Euro di listino. Fronte Samsung, invece, citiamo il QLED Q60TA da 55 pollici a 679 Euro, 220 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino.

Nel comparto informatica, invece, segnaliamo anche il Lenovo 81W100BE con processore AMD Ryzen 5 3500U, monitor LED da 15,6 pollici Full HD, scheda grafica AMD Radeon Vega 9 ed 8 gigabyte di RAM, a cui si aggiunge un SSD da 512 gigabyte, che può essere acquistato a 549 Euro.

Interessanti anche gli sconti sui monitor da gaming: il Lenovo G24 da 23,6 pollici Full HD passa a 170 Euro, 70 Euro in meno dai 249 Euro di listino, mentre l’aver KB242HYL da 24 pollici passa a 109 Euro.

Come sempre, consigliamo di consultare lo store locator sul sito web di Euronics per tutti i dettagli.