Euronics: smart TV LG NanoCell 4K al 46% in meno, solo fino 14 settembre!

Al di fuori del volantino Back to School disponibile da Euronics fino al 14 settembre prossimo è possibile trovare anche altre promozioni particolarmente interessanti. Su tutte, spicca uno smart TV LG NanoCell 4K al 46% in meno, ovviamente compatibile con il DVB-T2 per il digitale terrestre.

Il modello in questione è nello specifico l’LG 55NANO796PC, caratterizzato da un display della serie NanoCell con diagonale pari a 55 pollici, supporto agli standard video HLG e HDR10 Pro, codifica audio Dolby Digital su casse a 20W, e modalità a bassa latenza automatica (ALLM) per il gaming. Il sistema operativo resta la piattaforma proprietaria WebOS 6.0 e, come specificato in apertura, c’è il decoder DVB-T2 sotto la scocca.

Il prezzo di listino è pari a 899 euro ma, grazie allo sconto attuale, presso la catena di distribuzione stellata può essere acquistato al 46% in meno a 479 euro. Il pagamento può essere effettuato in 3 rate da 159,66 euro senza interessi grazie a Klarna, ma attenzione alla consegna a domicilio che costa almeno 49 euro. Inoltre, può essere aggiunta la protezione acquisto SERENA pagando una quota extra minima di 39 euro.

Sempre a proposito di televisori in promozione, da Unieuro è crollato il prezzo di un TV LG QNED 4K 2022.