Euronics: smart TV Panasonic OLED 4K a metà prezzo, imperdibile!

Mentre si avvicina la chiusura del volantino Star Days disponibile da Euronics, la stessa catena di distribuzione include sul suo sito uno smart TV Panasonic OLED 4K a un prezzo bomba. Vediamo questo televisore nel dettaglio, oltre a tutte le informazioni chiave sull’offerta ora attiva.

Il dispositivo interessato è il modello Panasonic TX-55JZ1000E, caratterizzato da un pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale. Lato video troviamo la compatibilità con la tecnologia HDR10+, oltre a HLG e Dolby Vision; lato audio, invece, abbiamo lo standard Dolby Atmos per aumentare l’immersione sonora. Non manca poi la modalità Game Extreme associata ad AMD Freesync Premium e Variable Refresh Rate, tutto per offrire il meglio agli appassionati del gaming. Il sistema operativo è My Home Screen 6.0, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Il prezzo di listino di questo televisore OLED sarebbe pari a 1.699 euro ma, per un periodo di tempo non precisato, sarà in offerta a 899 euro, ovvero al 47% in meno. Attenzione però alla necessità di pagare la consegna a domicilio, la quale richiede una quota extra pari ad almeno 49 euro. Inoltre, è possibile aggiungere un minimo di 59 euro per la protezione acquisto SERENA. Il pagamento è comunque effettuabile in 3 rate Tasso Zero da 299,66 euro.

