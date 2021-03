Euronics, parte il Sottocosto: 10 giorni di sconti imperdibili su tanti prodotti

Euronics lancia oggi il nuovo volantino, che porta il "Sottocosto" per 10 giorni su tantissimi prodotti, tra cui troviamo smartphone, TV e PC. Le promozioni sono davvero tante, ma vediamo quali sono le più interessanti.

Nel comparto della telefonia troviamo lo Xiaomi Redmi Note 9 a 169,90 Euro, il 26,10% in meno rispetto ai 229 Euro di listino, mentre il Redmi Note 9S da 128 gigabyte è disponibile a 199 Euro, il 26% in meno se si confronta con i 269 Euro di listino. iPhone 11 da 128 gigabyte invece passa a 699 Euro, il 9% in meno rispetto ai 769 Euro di listino. Lo Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB, invece, è disponibile a 499 Euro, con un risparmio del 23% dai 649 Euro imposti dal produttore. iPhone 12 da 128 gigabyte invece può essere acquistato ad 899 Euro.

Apple Watch Series 6 GPS Only con cassa da 40mm viene proposto da Euronics a 399 Euro, mentre il modello da 44mm passa a 419 Euro.

Tra i TV, invece, l'LG 55NANO866NA da 55 pollici è disponibile a 699 Euro mentre il modello da 65 pollici della stessa gamma è disponibile ad 849 Euro. Il Samsung QLED QE65Q90TATXZT da 65 pollici può essere acquistato a 1599 Euro, mentre fronte LG citiamo l'OLED 65 BX da 65 pollici a 1699 Euro ed il GX da 55 pollici a 1999 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.