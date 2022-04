Euronics dà il via al Sottocosto Online: 10 giorni di sconti fino al 50%

Nel giorno in cui Amazon propone una serie di sconti Apple, Euronics propone il Sottocosto Online, che fino al 7 Maggio 2022 propone una serie di sconti fino al 50% su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Partendo dalla telefonia, l’iPhone 13 Pro da 128 gigabyte è disponibile a 1099 Euro, l’8% in meno rispetto ai 1189 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S22 da 128 gigabyte passa a 779 Euro, l’11% in meno rispetto agli 879 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A53 5G passa a 379,90 Euro, con un risparmio del 19% dai 469,90 Euro di listino.

In offerta anche vari prodotti d’informatica: qui segnaliamo il Lenovo IP3 a 599 Euro, il 14% in meno dai 699 Euro di listino.

Non potevano mancare all’appello i TV e soundbar: l’LG OLED 65C1 da 65 pollici passa a 1499 Euro, il 40% in meno dai 2499 EUro di listino. Il Philips OLED 55OLED706 da 55 pollici invece passa ad 849 Euro, il 47% in meno dai 1599 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo. Per le condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle singole pagine, con tutti i dettagli anche su eventuali servizi aggiuntivi.