Euronics, via al Sottocosto Solo Online: un fiume di offerte fino al 27 Aprile

Anche Euronics rinnova il suo volantino con il Sottocosto Solo Online, che fino al 27 Aprile 2024 propone un’ampia gamma di prodotti in offerta con consegna a domicilio gratuita. Vediamo di cosa si tratta.

L’aspirapolvere Dyson V8 è disponibile a 329 Euro, in calo di 170 Euro rispetto ai 499 Euro di listino. In sconto troviamo anche l’Apple Watch Series 8 GPS + Cellular con cassa da 45mm, a 699 Euro, il 6% in meno dal prezzo di listino di 959 Euro.

Tra gli altri sconti segnaliamo anche iPhone 15 da 128 gigabyte a 769,99 Euro, dai 979 Euro imposti dal produttore: sono disponibili in offerta tantissime varianti del dispositivo, che è possibile acquistare allo stesso prezzo innero, rosa, blu e verde.

L’Apple Watch Series 7 GPS + Cellular invece è disponibile a 399 Euro, dai 689,90 Euro di listino.

In offerta troviamo anche l’Acer Aspire 5, che viene proposto a 549 Euro, il 12% in meno rispetto ai 629 Euro di listino.

Il TV LG NanoCell UHD 4K da 75 pollici invece è disponibile ad 899 Euro, mentre il 55QNED756RA da 55 pollici può essere portato a casa al prezzo di 629 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.