Euronics, al via il Sottocosto Online: sconti fino al 50% su tanti prodotti

In aggiunta al nuovo volantino di Trony, quest’oggi Euronics lancia il Sottocosto Online, che propone offerte fino al 50% su tantissimi prodotti, in scadenza il 26 Settembre 2022.

Nel comparto della telefonia, segnaliamo l’iPhone 11 da 128 gigabyte a 549 Euro, il 9% in meno rispetto ai 609 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S21 FE 5G passa a 399 Euro, il 48% in meno rispetto ai 769 EUro imposti dal produttore, mentre Oppo Reno 6 Pro nella versione brandizzata TIM può essere acquistato a 469 Euro, in calo dai 799 Euro di listino. In sconto troviamo anche lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro, a 269 Euro.

Tra i televisori, invece, l’LG OLED evo da 42 pollici è disponibile a 1149 Euro, che si traduce in un risparmio del 17% dai 1399 Euro precedenti. Il Samsung QLED QE55Q70B da 55 pollici viene proposto a 949 Euro, il 26% in meno rispetto ai 1299 Euro di listino. il Sony Bravia KD50X81KAEP da 50 pollici invece può essere acquistato a 749 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulle condizioni di spedizione e gli eventuali pagamenti a rate vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.