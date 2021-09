Euronics, ecco il Sottocosto di Ottobre: fino al 50% di sconto col nuovo volantino

Euronics annuncia oggi il Sottocosto di Ottobre 2021, che sarà attivo da domani 1/10 fino al 10/10 e propone importanti sconti su tanti prodotti, oltre che la possibilità di dilazionare in 20 rate gli acquisti superiori ai 299 Euro.

Le offerte saranno disponibili sia nei negozi fisici, sia sul sito web ufficiale di Euronics. La catena promette riduzioni fino al 50% ed oltre su tutte le categorie merceologiche, ma si sofferma anche sull'estensione della possibilità di accedere al finanziamento a tasso zero.

Gli utenti infatti avranno la possibilità di acquistare un determinato prodotto o elettrodomestico con valore di almeno 299 Euro per pagarlo in 20 rate senza alcun costo aggiuntivo.

Euronics si sofferma anche sul doppio vantaggio offerto dal volantino, che permette anche di rinnovare il proprio televisore in vista dello switch off al DVB-T2: è infatti possibile anche abbinare il bonus rottamazione TV che come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine permette di ottenere uno sconto in cassa del 20% fino ad un massimo di 100 Euro per l'acquisto di un apparato idoneo a ricevere i nuovi standard per il digitale terrestre, rottamando quello vecchio e consegnandolo direttamente in cassa per il riciclo.

Nella giornata di domani, ovviamente, riporteremo su queste pagine le migliori offerte.