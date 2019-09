Euronics, è tempo di Sottocosto: tanti sconti fino al 6 Ottobre

Euronics, fino al 6 Ottobre propone il Sottocosto, un nuovo volantino valido online e nei negozi che consentirà di portare a casa smartphone, smartwatch ed altri prodotti d'elettronica a prezzi scontati rispetto a quelli di listino.

Il Galaxy A20E di Samsung, ad esempio, può essere acquistato al prezzo di 169 Euro, il 10% in meno rispetto ai 189 Euro di listino. Tra le offerte citiamo anche Xiaomi Mi A3, a 199 Euro rispetto ai 249 Euro, per un risparmio netto del 20%. In volantino tra gli smartphone troviamo anche il Galaxy S10e di Samsung, a 499 Euro, con l'offerta però limitata solo a 1400 pezzi.

In offerta è presente anche Huawei Watch GT Active, a 159,99 Euro, il 36% in meno rispetto ai 249,99 Euro precedenti, il che rappresenta un ottimo prezzo.

Dal fronte dei notebook, il MacBook Air da 13 pollici ed SSD da 128GB passa a 1099 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1279 Euro di listino imposti dal produttore, mentre per gli iPad è disponibile a prezzo scontato l'iPad da 128GB del 2018 WiFi Only, a 399 Euro, l'11% in meno rispetto ai 449 Euro di listino.

Tra i TV, a 599 Euro Euronics propone la Sony KD-55XG7096BAEP da 55 pollici 4K HDR.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.