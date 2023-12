Euronics, via il Sottocosto: tantissime offerte fino al 17 Dicembre

Sulla scia di quanto fatto da Mediaworld, anche Euronics lancia in giornata odierna il nuovo volantino che propone il “Sottocosto” di Natale, fino al 17 Dicembre con tantissime offerte molto interessanti.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è disponibile in offerta a 499 Euro, il 16% in meno rispetto ai 599 Euro di listino, mentre il MacBook Air da 13 pollici con M1 ed SSD da 256 gigabyte viene proposto ad 899 Euro, in calo rispetto ai 1229 Euro imposti dal produttore, mentre l’iPad da 10,2 pollici nella configurazione WiFi Only con 64Gb di storage è disponibile a 349 Euro, dai 439 Euro di listino.

Tra i TV, l’OLED 55B36LA da 55 pollici di LG è disponibile a 999 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 333 Euro. In sconto anche il 65NANO756QC da 65 pollici, a 599 Euro, con consegna al piano garantita a 49 Euro. Molto interessante anche lo sconto proposto da Euronics sul Samsung Crystal UHD da 50 pollici, a 379 Euro, dai 499 Euro di listino.

È possibile accedere alla lista completa delle offerte direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla spedizione, pagamenti a rate e consegna vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.