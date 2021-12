Euronics, parte il 'Sottocosto Winter Party': sconti fino al 24 Dicembre 2021

Giornata di "Sottocosto" anche per Euronics. Dopo aver parlato del nuovo Sottocosto di Unieuro, ci spostiamo sul sito ella catena di distribuzione che propone quest'oggi il "Sottocosto Winter Party" fino al prossimo 24 Dicembre 2021.

Tra le promozioni segnaliamo lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro da 128 gigabyte a 179 Euro, il 40% in meno rispetto ai 299 Euro di listino, mentre lo Xiaomi 11 Lite 5G NE passa 349,90 Euro, con un risparmio del 22% rispetto ai 449,90 Euro precedenti. In offerta anche il Samsung Galaxy A12, a 139,90 Euro, il 22% in meno dai 179,90 Euro precedenti.

Passando al comparto dei TV, invece, segnaliamo l'LG OLED 55C1 da 55 pollici a 1299 Euro, con un risparmio del 32% rispetto ai 1999 Euro di listino. L'LG OLED 55A1 da 55 pollici, invece, viene proposto ad un prezzo di 999 euro. Fronte Samsung, segnaliamo lo sconto sul QLED QE50QN90A da 50 pollici a 1149 Euro, il 36% in meno dai 1799 Euro di listino.

Tra gli altri prodotti di contorno che possono essere acquistati a prezzo ridotto segnaliamo anche l'Amazon Echo Show 8 di seconda generazione a 84,99 Euro, il 35% in meno rispetto ai 129,99 Euro imposti da Amazon.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.