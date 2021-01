Euronics al via lo Speciale Apple: sconti su iPhone, iPad, Apple Watch e Mac

Dopo aver riportato gli Sconti Solo Per Oggi di Mediaworld, ci spostiamo da Euronics che lancia oggi lo Speciale Apple, attivo fino al prossimo 3 Febbraio 2021. La catena permette di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti della compagnia di Cupertino.

Apple Watch Series 5 Cellular con cassa da 40mm è disponibile a 449 Euro, mentre quello con cassa da 44mm passa a 499 Euro, con uno sconto pari al 36%. In sconto anche la versione GPS, che viene proposta a 299 Euro per il modello con cassa da 40mm e 319 Euro per quello da 44mm. Nessuno sconto invece su Apple Watch Series 6.

Si riduce il prezzo sull'Apple Watch SE, che passa a 299 Euro se si sceglie la versione da 40mm GPS Only.

Per quanto riguarda gli iPhone, invece, iPhone 11 da 64 gigabyte è disponibile a 699 Euro, mentre la variante con 128 gigabyte di storage passa a 749 Euro.

In sconto troviamo anche le AirPods Pro, a 219 Euro, con una riduzione di prezzo pari a 60 Euro rispetto ai 279 Euro di listino, mentre le AirPods 2 con case di ricarica Lightning sono disponibili a 139 Euro, 40 Euro in meno dai 179 Euro di listino.

Sui MacBook ed iPad., invece, Euronics propone condizioni molto vantaggiose per il pagamento rateale. Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.