Euronics dà il via allo Speciale Apple: tanti sconti fino al 3 Marzo 2021

Parallelamente alle Tecnofollie di Euronics, la catena di distribuzione lancia anche lo Speciale Apple, che sarà valido fino al 3 Marzo e proporrà a prezzo ridotto tanti prodotti della compagnia di Cupertino.

iPhone 12 da 64 gigabyte è disponibile ad 899 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai 939 Euro di listino, lo stesso sconto che viene applicato sulla variante da 128 gigabyte che però può essere acquistata a 949 Euro. Meno consistente la riduzione su iPhone 12 da 256 gigabyte, che viene proposto a 1090 Euro.

iPhone 12 Mini da 64 gigabyte invece è scontato a 799 Euro, con uno sconto di 40 Euro rispetto agli 839 Euro di listino, con la variante da 128 gigabyte che passa ad 849 Euro e quella da 256 gigabyte a 979 Euro.

In sconto anche iPhone SE 2, che nella versione da 64 gigabyte passa a 479 Euro e quella da 128 gigabyte a 529 Euro.

Non potevano mancare all'appello gli Apple Watch 6: la variante da 40mm GPS Only può essere acquistata a 419 Euro, mentre quella da 44mm a 449 Euro. Se si opta per il modello GPS+ Cellular, invece, si parte da 519 Euro per l'opzione da 40mm e 549 Euro per quella da 549 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.