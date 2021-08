Euronics Speciale Audio-Video, fino a 1000 Euro in meno su smart TV LG OLED 2021

Oltre gli sconti su 5 smart TV DVB-T2 sotto i 300 Euro, da Euronics è disponibile da oggi giovedì 12 agosto 2021 il nuovo volantino Speciale Audio-Video attivo fino al 2 settembre 2021. In tale contesto è possibile acquistare diversi smart TV LG OLED del 2021 a prezzi stracciati, con tagli fino anche a 1000 Euro rispetto al listino.

Lo sconto più importante lo vediamo subito e riguarda lo smart TV LG OLED77CX6LA.API, dotato di pannello Ultra HD 4K da 77 pollici con supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare, Dolby Atmos come decoder audio, HDR con Dolby Vision IQ e sistema operativo proprietario WebOS 5.0, mentre non manca anche il supporto a NVIDIA G-Sync per il gaming. In questo caso, il prezzo scende da 3.999 Euro a 2.999 Euro, per il 25% in meno.

In alternativa, lo stesso modello viene proposto anche nella variante LG OLED65CX6LA.API, anch’essa novità del 2021, con il medesimo pannello in dotazione eccetto per le dimensioni che, in questo caso, sono pari a 65 pollici. Inoltre, anche il prezzo cambia: l’iniziativa in questione comporta infatti un calo da 2.399 Euro a 1.599 Euro, per dunque un calo del 33,35% rispetto al listino.

Non manca poi anche il modello LG NanoCell 55NANO886PB a 699 Euro contro i 1.099 Euro di base. In questo caso si tratta di un TV sempre con sistema operativo WebOS d’ultima generazione ma con pannello NanoCell Ultra HD 4K da 55 pollici, anch’esso con supporto all’HDR e agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Non manca anche l’alternativa LG NanoCell 50NANO886PB a 599 Euro anziché 999 Euro, diversa soltanto nella dotazione di un pannello da 50 pollici.

In conclusione segnaliamo anche il modello LG OLED OLED48C16LA a 1.199 Euro anziché 1.799 Euro, dotato di pannello OLED da 48 pollici Ultra HD 4K con supporto a HDR, DVB-T2, DVB-S2, decoder audio Dolby e sistema operativo WebOS 5.0.

Intanto da Euronics prosegue anche la Dyson Week Summer Edition, dalla durata prevista fino al 31 agosto 2021.