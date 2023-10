Euronics Speciale Audio Video: i migliori sconti sui TV fino all'11 Ottobre!

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Euronics ha lanciato lo Speciale Audio Video, che fino all’11 Ottobre 2023 propone una serie di sconti molto interessanti sui TV e soundbar. Vediamo quali sono i migliori.

Il Sony OLED XR48A90KAEP da 48 pollici viene proposto a 1599 Euro, dai 1949 Euro di listino. In offerta però troviamo anche il modello XR65A75KAEP da 65 pollici, su cui si registra una riduzione significativa che lo fa passare da 2449 a 1899 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 633 Euro con Klarna a tasso zero ed interessi zero.

Tra gli sconti segnaliamo anche il Samsung TV OLED UHD 4K da 55 pollici QE55S95CATXZT, che viene proposto a 1799 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 1899 Euro di listino: anche in questo caso il pagamento è possibile in tre mensilità da 599,66 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. La consegna è garantita al piano a 49 Euro, ma è anche possibile optare per il ritiro in negozio nel punto vendita più vicino.

Il TV Hisense 43A79KQ da 43 pollici QLED invece è disponibile in offerta a 399 Euro, dai 649 Euro di listino. Anche in questo caso è possibile optare per la consegna al piano da 45 Euro al mese, oltre che il pagamento in tre rate da 133 Euro al mese.