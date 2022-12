Euronics, lo Speciale Audio Video porta sconti fino al 40% sui TV

Euronics propone lo “Speciale Audio Video”, con sconti fino al 40% su un’ampia gamma di TV e soundbar. La lista è davvero sconfinata e tocca i principali marchi, ma vediamo di cosa si tratta.

Il TV LG OLED 48C2 da 42 pollici è disponibile a 1099 Euro, il 21% in meno rispetto ai 1399 Euro di listino, mentre il Samsung QLED QE50Q60B da 50 pollici viene proposto a 679 Euro, il 32% in meno dai 999 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Samsung UE65BU8570 da 65 pollici, che passa ad 899 euro, in calo del 25% rispetto ai 1199 Euro di listino.

Molto interessante anche la promozione sul TV Sony BRAVIA XR55A90J da 55 pollici 4K OLED, che ha anche ottenuto la certificazione Perfect for PlayStation 5 ed è disponibile a 1599 Euro, il 38% in meno rispetto ai 2599 Euro di listino. Il Sony XR65A75KAEP da 65 pollici invece passa a 1799 Euro, il 40% in meno dai 2999 Euro di listino.

Il TV LG OLED 55CS6LA da 55 pollici invece passa a 1018 Euro, il 49% in meno rispetto ai 1999 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo. Come sempre per tutte le condizioni di spedizione e consegna vi rimandiamo alle singole pagine dei prodotti.