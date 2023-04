Euronics, via allo Speciale Audio Video: sconti fino al 40% fino al 26 Aprile

Euronics lancia oggi lo “Speciale Audio Video”, che fino al 26 Aprile 2023 propone sconti fino al 40% su tanti TV di marchi anche popolari e famosi come Samsung ed LG.

Il Samsung QLED QE50Q60B da 50 pollici è disponibile a 579 Euro, il 38% in meno rispetto ai 949 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 193 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Tra gli sconti segnaliamo anche quello sul Samsung OLED QE65S95B da 65 pollici 4K che viene proposto a 2199 Euro, il 37% in meno dai 3499 Euro di listino.

Sempre tra i modelli proposti da Samsung in offerta, segnaliamo il QE43QN90B da 43 pollici ad 849 Euro, il 39% in meno rispetto ai 1399 Euro di listino.

Fronte LG, invece, l’OLED77C34LA da 77 pollici è disponibile a 3999 Euro, in calo di 200 Euro se si confronta con i 4199 Euro di listino, ma anche l’OLED55CS6LA da 55 pollici a 1199 Euro, in calo del 40% dai 1999 Euro di listino, e l’OLE48A26LA da 48 pollici che viene proposto ad 849 Euro, il 34% in meno rispetto ai 1299 Euro di listino.

Interessante anche la riduzione sul Sony XR48A90KAEP da 48 pollici, che passa a 1599 Euro, il 17% in meno rispetto ai 1949 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.