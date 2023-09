Euronics, via allo Speciale Audio Video: sconti interessanti su tanti TV

In aggiunta al weekend NO IVA di Mediaworld, anche Euronics propone oggi un nuovo volantino. Si tratta dello “Speciale Audio Video” che fino all’11 Ottobre 2023 permette di acquistare a prezzo ridotto diversi modelli di TV.

Il TV Sony XR48A90KAEP da 48 pollici OLED è disponibile in offerta a 1599 Euro, in calo di poco più di 400 Euro rispetto ai 1949 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 533 Euro a tasso zero ed interessi zero. In offerta troviamo anche l’XR65A75KAEP da 65 pollici, che è disponibile a 1899 Euro, dai 2449 Euro di listino.

In sconto troviamo anche il Samsung TV OLED UHD 4K da 55 pollici QE55S95CATXZT, che viene proposto a 1799 Euro, in calo di 100 Euro rispetto ai 1899 Euro di listino. Anche in questo caso è possibile optare per il pagamento in tre rate da 599,66 Euro al mese. Sempre fronte Samsung, segnaliamo anche la riduzione di 100 Euro sul Samsung QLED QE50Q80CATXZT da 50 pollici, che passa ad 899 Euro, mentre il Samsung QE43Q60CAUXZT da 43 pollici viene proposto a 599 Euro, in calo di 50 Euro dai 649 Euro imposti dal produttore.

In offerta segnaliamo anche l’Hisense QLED UHD 50E79KQ da 50 pollici che passa a 399 Euro, in calo dai 629 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.