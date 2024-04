Euronics, al via lo Speciale Audio Video: tanti TV in sconto fino al 17 Aprile

Euronics in giornata odierna lancia una nuova iniziativa promozionale, denominata “Speciale Audio Video”, che fino al 17 Aprile 2024 propone una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di televisori e prodotti per l’home entertainment.

Il Samsung Crystal UHD 4K da 55 pollici è disponibile a 479 Euro, in calo rispetto ai 579 Euro di listino, ma in offerta segnaliamo anche l’LG Smart TV HD Ready da 32 pollici che è disponibile al prezzo di 199 Euro, con un risparmio di 60 Euro dai 259 Euro imposti da produttore.

Interessante anche la promozione sul Sony OLED XR48A90KAEP da 48 pollici 4K, che viene proposto a 1599 Euro, in calo di poco meno di 400 Euro dai 1949 Euro di listino, mentre l’LG OLED55C34LA da 55 pollici viene proposto a 1299 Euro, in calo dai 2199 Euro di listino. Per quanto concerne Sony, però, segnaliamo anche il TV KD75X75WLAEP da 75 pollici UHD 4K, a 1299 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1599 Euro di listino, con la variante da 55 pollici che passa a 749 Euro, in calo rispetto agli 899 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.