Euronics, al via lo speciale smartphone Xiaomi: sconti su tanti modelli

Al volantino Tech It Easy di Euronics si aggiunge un'altra promozione molto interessante, che sarà attiva fino al prossimo 20 Gennaio 2021 nei principali punti vendita del nostro paese. Si chiama "Speciale Smartphone Xiaomi" ed include un'ampia gamma di dispositivi a prezzo scontato.

Lo Xiaomi Mi 10T Pro è disponibile a 579 Euro, per un risparmio di 70 Euro rispetto ai 649 Euro di listino. Il modello Mi 10T liscio invece passa a 429 Euro: anche in questo caso il risparmio è di 70 Euro se si confronta con il prezzo di listino di 499 Euro imposto dalla società cinese. Mi 10T Lite, invece, viene proposto a 329 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 349 Euro della compagnia asiatica.

In sconto troviamo anche alcuni dispositivi della gamma Redmi: il Redmi Note 9 Pro è disponibile 249 Euro, 50 Euro in meno dai 299 Euro di listino. Il Redmi Note 9S, invece, passa a 219 Euro, per un risparmio di 30 Euro dai 249 Euro precedenti. Il Redmi Note 9 è disponibile in sconto a 179 Euro, 50 Euro in meno dai 229 Euro di listino. Il Redmi 9C viene proposto a 139 Euro: lo sconto è di 30 Euro.

Il volantino completo può essere consultato attraverso questo indirizzo.