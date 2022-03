Euronics, al via lo Speciale Switch Off: sconti su tantissimi TV e decoder

In risposta allo speciale switch off DVB-T2 di Mediaworld, anche Euronics risponde ed in vista del passaggio all’MPEG-4 del prossimo 8 Marzo 2022 propone una serie di sconti su TV e decoder compatibili con il digitale terrestre di nuova generazione.

Partendo dai TV, l’LG OLED 55C1 da 55 pollici passa a 1599 Euro, il 18% in meno rispetto 1999 Euro di listino, mentre il 77 pollici della stessa linea viene proposto a 2799 Euro, il 30% on meno dai 3999 Euro di listino.

Il Samsung Neo QLED QE55QN85A da 55 pollici può essere acquistato a 1199 Euro, con un risparmio del 33% rispetto ai 1799 Euro di listino. Interessante anche il Samsung UE65AU7170 da 65 pollici, che passa a 649 Euro, il 32% in meno dai 949 Euro di listino. In offerta troviamo anche il Sony XR65X90JAEP da 65 pollici, a 1599 Euro, il 6% in meno rispetto ai 1699 Euro precedenti. Interessante anche lo sconto sul Sony KD75X85JAEP da 75 pollici, a 1549 Euro, in calo del 23% rispetto ai 1999 Euro di listino.

Per quanto riguarda i decoder, invece, il Telesystem TS9018 viene proposto a 129 Euro, mentre il Telesystem 21005320 è disponibile ad 89,90 Euro, in calo del 10% dai 99 Euro di listino.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.