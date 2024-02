Euronics, Speciale Telefonia fino al 14 Febbraio: tantissimi sconti su smartphone

Poco dopo aver parlato delle offerte di Expert di Febbraio 2024, ci spostiamo da Euronics che fino al 14 Febbraio 2024 propone una serie di sconti molto interessati sugli smartphone, nell’ambito dello “Speciale Telefonia”.

Lo Xiaomi 13T è disponibile a 499,90 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 699 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi 13C nella configurazione 8/256GB viene proposto a 169,90 Euro. In sconto troviamo anche lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro nella variante 12/512GB, che è disponibile a 399 Euro, dai 499 Euro di listino.

L’Oppo A79 5G invece è disponibile a 249,90 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 349 Euro di listino. Il Motorola Edge 30 invece è disponibile a 229,90 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 299 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla data di scadenza delle singole offerte, i dettagli sul pagamento e l’eventuale possibilità di effettuare rateizzazioni vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti. Come sempre, consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro in caso d’interesse in quanto le unità scontate potrebbero andare subito sold out.