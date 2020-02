Euronics, parte lo Speciale Telefonia: fino al 4 Marzo tanti sconti su smartphone

Sarà attivo fino al prossimo 4 marzo lo "Speciale Telefonia" di Euronics, che proporranno degli sconti molto interessanti su tantissimi smartphone anche top di gamma. Vediamo insieme quali sono le offerte più interessanti del nuovo volantino.

Lo Xiaomi Mi Note 10, con display da 6,47 pollici, 128GB di memoria interna e 6 gigabyte, può essere acquistato a 599 Euro, mentre lo Xiaomi Mi Note 10 Pro con 256GB di storage ed 8GB di RAM passa a 699 Euro. Interessante anche lo sconto su Huawei P30 Pro da 128GB, che è scontato a 649 Euro, mentre la versione liscia della serie, nella stessa opzione di storage è disponibile a 479 Euro.

Lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, invece, può essere acquistato a 269 Euro, il 10% in meno dai 299 Euro precedenti.

Sconto anche su iPhone 7 da 32 gigabyte, disponibile a 379 Euro, 80 Euro in meno dai 459 Euro proposti prima dell'entrata in vigore del volantino. Interessante anche l'offerta sul Motorola One Macro, a 159 Euro, mentre l'Oppo A5 2020 con 64 gigabyte di storage passa a 159 Euro dai 199 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte può essere consultata attraverso questo indirizzo. Come sempre, fateci sapere tramite i commenti se avete trovato qualcosa d'interessante oppure se in questa tranche di offerte non c'è nessun dispositivo di vostro interesse.