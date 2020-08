Euronics, parte lo 'Speciale Telefonia': offerte su tanti smartphone fino al 3 Settembre

Euronics lancia oggi lo "Speciale Telefonia", il nuovo volantino valido fino al prossimo 3 Settembre in tutti i negozi della catena di distribuzione sparsi sul territorio italiano e che, come suggerisce il nome, consentirà di portare a casa a prezzi ridotti tanti modelli di smartphone.

In copertina troviamo l'Oppo Find X2 Lite a 449 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 499 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G passa a 369 Euro, per un risparmio di 30 Euro se si confronta ai 399 Euro imposti dal produttore.

Sempre dal fronte Oppo, è disponibile anche il Find X2 Pro a 1199 Euro, mentre l'A91 passa a 279 Euro dai 329 Euro di listino, per una riduzione del prezzo di 50 Euro.

Per quanto concerne Samsung, invece, il Galaxy S20 è disponibile a 699 Euro, 230 Euro in meno se si confronta al prezzo di listino di 929 Euro. Stiamo ovviamente parlando del modello con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage, espandibili comunque tramite microSD. Il Galaxy S10 scende ulteriormente di prezzo a 579 Euro, 200 Euro in meno dai 779 Euro precedenti.

All'appello non manca LG, il cui Velvet è disponibile a 549 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 649 Euro precedenti, mentre per quanto riguarda Xiaomi, il Redmi Note 8 Pro viene scontato a 239,90 Euro. Sempre Xiaomi, propone l'Mi 10 Lite 5G a 369 Euro.

Fronte Huawei, il P40 Pro passa ad 899 Euro, mentre il P40 liscio a 649 Euro.

Il volantino completo è disponibile a questo indirizzo.