Euronics Speciale Telefonia, sconti su iPhone 12 e altri smartphone fino al 28 luglio

Dopo il lancio del volantino Summerfest, Euronics ha dato il via anche al volantino Speciale Telefonia che durerà fino al 28 luglio. In tale contesto è possibile aggiudicarsi diversi smartphone per qualsiasi fascia di prezzo con sconti interessanti: con questa notizia vi proporremo cinque modelli da non perdere, tra cui iPhone 12 mini.

Ma andiamo in ordine di prezzo: partiamo dunque da TCL 20 SE, smartphone proposto a 129 Euro anziché 159 Euro, dotato di display IPS LCD da 6,82 pollici, 64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, 4 GB di RAM, chipset Qualcomm Snapdragon 460 da 1,8 GHz massimo e un comparto fotocamera composto da quattro sensori posteriori (16 MP + 5 MP + 2 MP macro + 2 MP profondità) e uno anteriore da 8 megapixel. La batteria, infine, è da 5000 mAh.

Altro modello interessante è Xiaomi Mi 11 Lite con schermo AMOLED Full HD+ da 6,55 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 732G da 2,4 GHz sotto la scocca, 6 GB di memoria RAM DDR4 e 128 GB di archiviazione espandibile con microSD, batteria da 4250 mAh e, per il comparto fotocamera, tripla camera posteriore (64MP principale + 8MP + 5MP) e lente selfie da 16MP, il tutto per 289,90 Euro al posto dei 349,90 Euro di listino.

Puntando più in alto troviamo OPPO Find X3 Lite a 399 Euro al posto dei 499 Euro base. Questo smartphone giunge dotato di pannello AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione 1080x2400, SoC Qualcomm Snapdragon 765G 5G, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione non espandibile, mentre per il setup fotocamera troviamo quattro sensori principali (64MP grandangolare + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e uno anteriore da 32MP. Infine, la batteria è da 4300 mAh.

Non manca pure il modello OPPO Find X3 NEO, venduto però a 679 Euro anziché 799 Euro. Qui figurano un display AMOLED FHD+ da 6,55 pollici assieme al processore Qualcomm Snapdragon 865 da 2,8 GHz, 256 GB di memoria interna, 12 GB di RAM DDR4, batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 65W e comparto fotocamera con setup quad-camera posteriore (50MP + 16MP ultra grandangolare + 13MP teleobiettivo + 2MP macro) e sensore anteriore da 32 megapixel.

Dulcis in fundo, a 749 Euro anziché 889 Euro si trova iPhone 12 mini con 128 GB lato memoria interna, display Super Retina XDR da 5,4 pollici, chip A14 Bionic a 3,1 GHz, 4 GB di RAM, doppia fotocamera posteriore (due sensori entrambi da 12 megapixel, con OIS) e doppio sensore frontale (12 megapixel + sensore di profondità/biometrico), mentre la batteria è da 2227 mAh.

Mediaworld, nel mentre, Solo per Oggi propone tanti sconti su TV LG, Samsung e Sony.