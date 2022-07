Euronics, via agli Star Days: 50% di sconto fino al 2 Agosto 2022

Mentre continua il Flash Sale Weekend di Acer, Euronics lancia in giornata odierna gli Star Days che fino al 2 Agosto 2022 propongono un’ampia gamma di sconti fino al 50% su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Lo Xiaomi 11T Pro 5G è disponibile al prezzo di 399,90 Euro, con un risparmio del 42% rispetto ai 699,90 Euro di listino, mentre il Redmi Note 10S nella configurazione 6/128GB può essere acquistato a 189,90 Euro, il 32% in meno dai 279,90 Euro di listino.

Tra i laptop segnaliamo l’Acer Nitro 5, a 1199 Euro, il 29% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre l’HP 15S passa a 699 Euro, con un risparmio del 30% dai 999 Euro precedenti. Interessante anche lo sconto sull’HP Omen 16, a 1499 Euro, il 21% in meno dai 1899 Euro precedenti.

Per quanto concerne i TV, il Samsung Smart TV Crystal UHD 4K da 50 pollici passa a 379 Euro, mentre l’Hisense QLED 4K da 55 pollici è disponibile in offerta a 419 Euro, il 52% in meno dagli 879 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo, e per tutte le informazioni sulle condizioni di consegna e spedizione vi rimandiamo alle pagine delle singole promozioni.