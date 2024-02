Euronics, via agli Star Days: offerte di primavera fino al 13 Marzo 2024

Con la scadenza del precedente volantino, Euronics lancia in giornata odierna la nuova iniziativa promozionale che propone gli “Star days” fino al 13 Marzo 2024, con una serie di offerte molto interessanti che abbracciano un’ampia gamma di prodotti d’elettronica.

Partendo dalla telefonia, il Samsung Galaxy A54 5G da 256 gigabyte è disponibile a 489 Euro, in calo rispetto ai 569,90 Euro, mentre il Redmi 13C nella variante 8/256Gb viene proposto a 169,90 Euro, con un risparmio di 10 Euro rispetto ai 179 Euro imposti dal produttore. In sconto segnaliamo anche il Samsung Galaxy S23 a 659 Euro, dai 739 Euro precedenti.

Per quanto concerne l’informatica, invece, segnaliamo il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 ed SSD da 256 gigabyte ad 899 Euro, in calo rispetto ai 1229 Euro precedenti, mentre l’iPad da 10,9 pollici WiFi Only con 64 gigabyte è disponibile a 449 Euro, dai 569 Euro precedenti. L’Acer Nitro V 5 invece può essere acquistato a 1199 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 1599 Euro precedenti.

Passando ai TV, invece, l’OLED UHD di LG da 55 pollici è disponibile a 1399 Euro, mentre l’Hisense 43A69K da 43 pollici viene proposto a 269 Euro, in calo rispetto ai 479 Euro di listino.

La lista completa delle offerte degli Star Days è disponibile attraverso questo indirizzo.