Euronics, via gli Star Days di Pasqua: sconti su monitor e laptop da gaming

Euronics dà oggi il via agli Star Days di Pasqua. Il nuovo volantino propone un’ampia gamma di prodotti legati al mondo dell’informatica in promozione, tra cui monitor e laptop anche da gaming.

Partendo dai laptop da gaming, l’HP Victus 15 nella versione con 15,6 pollici, processore Intel Core i7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB è disponibile a 999 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 333 Euro a tasso zero ed interessi zero.

Interessante anche lo sconto sul Lenovo Gaming 3, un notebook da 15,6 pollici con processore Intel Core i7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB: in questo caso la riduzione è del 20% e viene proposto a 1199 Euro, in calo di 300 Euro rispetto ai 1499 Euro imposti dal produttore.

L’Acer Gaming Nitro 15 da 15,6 pollici con AMD Ryzen 7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB invece è disponibile a 1299 Euro, in calo del 35% dai 1999 Euro di listino, con pagamento a rate in tre mensilità da 433 Euro.

L’ASUS FX517ZC da 15,6 pollici con processore Intel Core i7, 16GB di RAM e scheda grafica integrata NVIDIA invece passa a 999 Euro, il 31% in meno dai 1449 Euro di listino.

Tra i monitor invece segnaliamo il Samsung Odyssey G5 G55T da 32 pollici a 289 Euro, il 19% in meno rispetto ai 359 Euro di listino, mentre l’Acer Nitro QG271 da 27 pollici passa a 139 Euro, con un risparmio del 33% dai 209 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in promozione può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.