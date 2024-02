Euronics, al via gli Star Days: sconti fino al 28 Febbraio 2024

Parallelamente al nuovo volantino di Unieuro, anche Euronics lancia in giornata odierna il nuovo cartellone pubblicitario che fino al 28 Febbraio 2024 propone una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica.

L’iPhone 15 da 128 gigabyte è disponibile a 799 Euro, dai 979 Euro consigliati da Apple: lo smartphone viene proposto in offerta in varie colorazioni, con possibilità anche di effettuare anche il pagamento a rate. iPhone 14 da 256 gigabyte viene proposto ad 849 Euro, con un risparmio consistente dai 1009 Euro di listino. Per coloro che invece desiderano un iPhone 14 da 128 gigabyte, invece, è disponibile a 729 Euro dagli 879 Euro precedenti.

In sconto anche il monitor MSI G27C4X da 27 pollici a 229 Euro, dai 349 Euro di listino, mentre il TV LG LED UHD 4K da 75 pollici è disponibile ad 849 Euro, rispetto ai 1399 Euro di listino.

Tra gli altri prodotti, segnaliamo anche l’aspirapolvere Samsung Jet 70 Turbo a 269 Euro, in calo dai 519 Euro di listino imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla spedizione e l’eventuale disponibilità dei pagamenti a rate, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.