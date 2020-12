Euronics, al via gli Star Days: sconti fino al 3 Gennaio 2021

Dopo la partenza delle Stelle di Unieuro, anche Euronics lancia oggi un nuovo volantino, che porta gli "Star Days" fino al prossimo 3 Gennaio 2021. In sconto troviamo tanti prodotti, tra cui anche PC e monitor.

Il Lenovo Chromebook S345 con schermo da 14 pollici, processore AMD Vision A6, 4 gigabyte di RAM, SSD da 64 gigabyte e scheda grafica AMD può essere acquistato a 349 Euro. In sconto troviamo anche un notebook ASUS da 15,6 pollici con processore Intel Core i3, 8 gigabyte di RAM, SSD da 512 gigabyte, scheda grafica Intel e sistema operativo Windows 10, che viene proposto a 649 Euro rispetto ai 699 Euro di listino.

Per quanto riguarda i monitor, il Lenovo Legion Y25 da 24,5 pollici, con pannello LCD 16:9 viene proposto a 349 Euro. Interessante anche lo sconto sul monitor Acer K272HLEBID da 27 pollici, disponibile a 139 Euro rispetto ai 149 Euro di listino, per un risparmio del 6,71%. Infine, l'Acer K242HLBID da 24 pollici passa a 99,99 Euro, il 16,67% in meno rispetto al prezzo imposto dal produttore.

Euronics non garantisce la consegna gratuita, e consigliamo di verificare all'interno di ogni scheda l'eventuale gratuità. Il ritiro in negozio però è a costo zero. La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.