Euronics, via agli Star Days: sconti imperdibili fino al 31 Ottobre 2023

Con la scadenza del precedente volantino, Euronics lancia oggi la nuova promozione che propone gli "Star Days" fino al 31 Ottobre 2023, su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica sia online che nei negozi fisici.

Il notebook ASUS F1605ZA con schermo da 16 pollici, processore Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 512GB è disponibile in offerta a 549 Euro, ma in offerta troviamo anche l'ASUS UM425QA da 14 pollici con processore AMD Ryzen 7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB, che viene proposto a 799 Euro. Sempre fronte laptop, è disponibile a prezzo ridotto anche il Lenovo IdeaPad da 15,6 pollici con processore Intel Core i7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB, a 1099 Euro.

Tra gli altri sconti degni di nota segnaliamo il Samsung Galaxy Tab A8 nella variante LTE con 64 gigabyte di storage, che passa a 199 Euro, mentre il Lenovo Tab P11 nella configurazione 4/128GB con Pen a 299 Euro. In offerta anche il Lenovo Tab M10+ Gen 3, a 159 Euro.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili a tasso zero ed interessi zero con Klarna, da scegliere direttamente al momento del check out.