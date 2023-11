Euronics, via agli Star Days: tantissimi sconti fino al 7 Dicembre 2023

Con la scadenza del Black Friday 2023, Euronics rinnova in giornata odierna il suo volantino e lancia gli Star Days che fino al 7 Dicembre 2023 propongono un’ampia gamma di prodotti in sconto a prezzi ridotti.

Il TV Hisense 65E79KQ da 65 pollici Q-LED UHD 4K è disponibile a 599 Euro, 300 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 199,66 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Il televisore Sony OLED XR55A80LAEP da 55 pollici è disponibile a 1499 Euro, 800 Euro in meno rispetto ai 2299 Euro di listino.

Tra gli smartphone, lo Xiaomi Redmi 12 nella variante con 8GB di RAM e 256 gigabyte di storage è disponibile a 179,90 Euro. Lo Xiaomi 13T nella variante 8/256GB è disponibile a 499,90 Euro.

L’Acer Aspire Vero da 15,6 pollici con processore Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 512GB è disponibile a 399 Euro: anche in questo caso è possibile effettuare il pagamento in tre rate da 133 Euro al mese. In sconto anche l’Acer Apsire 3 da 15,6 pollici, processore Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 512GB passa a 679 Euro.

L’aspirapolvere Dyson V10 invece è disponibile in offerta a 399 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 599 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.