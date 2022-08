Euronics Summer Dream, smart TV LG OLED 2022 in offerta fino a domani

Il volantino Summer Dream ora attivo da Euronics sta per terminare e lasciare spazio alla nuova iniziativa di settembre. In vista della conclusione fissata al 31 agosto, ovvero a domani, vediamo assieme una offerta da non perdere su uno smart TV LG OLED del 2022.

Per l’esattezza stiamo parlando del modello LG OLED55A26LA della gamma A2, dotato di un display OLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale il cui refresh rate nativo è fissato a 50Hz. Il tempo di risposta è pari a 1 ms e troviamo lato video il supporto alle tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ. Lato audio abbiamo due altoparlanti con potenza in uscita di 20W e supporto ai formati audio Dolby Digital e Dolby Atmos. Il sistema operativo è WebOS 22, ultima versione della piattaforma proprietaria LG, e non manca il decoder per il DVB-T2.

Normalmente la catena di distribuzione stellata propone questo televisore a 1.699 euro ma, fino alle 23:59 di domani, costerà 1.399 euro. Il pagamento può essere effettuato in 3 rate senza interessi grazie a Klarna, mentre la consegna a domicilio non è gratuita e richiede il pagamento di almeno 49 euro. Se preferite correre ai ripari potete acquistare anche la protezione SERENA a partire da 59 euro.

Facciamo presente a tutti i lettori interessati che questa offerta risulta valida solamente online e non presso i punti vendita Euronics; pertanto, è necessario procedere con l’acquisto tramite il sito Web ufficiale.

Sempre da Euronics potete trovare anche un PC MSI con RTX 3060 a un prezzo interessante.