Euronics Super Offerta, TV Samsung DVB-T2 32 pollici in sconto a 229 euro

Dopo aver trattato la promozione legata a un televisore di TELE System, torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto dagli "scaffali virtuali" di Euronics. Infatti, la nota catena ha lanciato uno sconto relativo a un TV low cost di Samsung.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello Samsung UE32T4000AKXZT viene venduto, nel contesto dell'iniziativa chiamata "Super Offerta", a un prezzo pari a 229 euro sul portale ufficiale di Euronics. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che il costo del televisore generalmente sarebbe di 299 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 23,41%, ovvero di 70 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un modello economico, magari realizzato da un brand blasonato.

In ogni caso, gli altri principali store online non sono rimasti di certo a guardare. Infatti, i rivenditori di Amazon propongono il prodotto a 236 euro (204,14 euro è il prezzo del prodotto usato). MediaWorld vende invece il televisore a 219,99 euro, ma è Unieuro ad "avere la meglio". Più precisamente, la nota catena propone il modello a 219 euro con ulteriore sconto del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 208,05 euro.

Sono dunque attive diverse promozioni interessanti sul televisore coinvolto. Per il resto, ricordiamo che quest'ultimo dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non mancano 2 porte HDMI, così come è ovviamente presente il supporto allo standard DVB-T2. A proposito di quest'ultimo, ricordiamo che lo switch-off è stato rinviato. Tuttavia, molte persone prima o poi dovranno cambiare il proprio televisore.