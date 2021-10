Euronics Super Offerta in vista Black Friday: 33% di sconto su TV Sony 4K

Signore e signori, ci siamo: Euronics è pronta al Black Friday. Sì, avete capito bene: la nota catena ha deciso di partire sin da subito con gli "antipasti" (e che "antipasti"). In questo contesto, si fa notare una promozione su un televisore 4K di Sony.

Infatti, nell'ambito di quella che la stessa catena chiama "Super Offerta", il modello Sony KE55XH8096BAEP viene proposto a un prezzo di 599 euro mediante l'apposito portale ufficiale Euronics. Dal sito Web della nota catena apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 899 euro. Questo vuol dire che lo sconto è del 33,37%, ovvero di 300 euro. Niente male per un televisore che dispone di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K, nonché di Android TV e 4 porte HDMI. Immancabile ovviamente il supporto allo standard DVB-T2.

In ogni caso, per comprendere al meglio la bontà dell'offerta di Euronics, abbiamo deciso di approfondire quanto proposto dagli altri principali store online relativamente a questo specifico televisore. Così facendo, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono il prodotto a partire da 790,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo modello né sul sito Web ufficiale di Unieuro né su quello di MediaWorld. Insomma, capite bene che la proposta di Euronics potrebbe rivelarsi interessante per un certo tipo di utente.

Per il resto, quella della nota catena è un'offerta in vista del Black Friday. Infatti, per chi non lo sapesse, da Euronics l'Everyday Black Friday 2021 parte il 28 ottobre. Sì, avete capito bene: è già quel momento, ovviamente con gli occhi ben puntati al 26 novembre 2021. A tal proposito, ricordiamo che anche le altre catene si stanno preparando al venerdì nero. Infatti, Unieuro e MediaWorld sono pronte al Black Friday 2021, così come Comet ha anticipato cosa accadrà durante il Black Friday. Insomma, il clima c'è: se volete, potete seguire il tutto mediante la pagina di Everyeye dedicata al Black Friday 2021.