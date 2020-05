Euronics e le Super Offerte Android: Samsung e Huawei a meno di 200 euro

Euronics ha deciso di avviare delle promozioni evidenziate come "Super Offerte" in questi giorni. In particolare, ci sono diversi smartphone Android che vengono venduti a meno di 200 euro. I brand coinvolti sono Samsung, Redmi e Huawei.

In particolare, in seguito alla pubblicazione del volantino di maggio 2020, la nota catena ha avviato delle offerte tramite il suo portale ufficiale. Tra queste, troviamo gli sconti sui seguenti dispositivi mobili, tutti venduti ad un prezzo inferiore ai 200 euro.

Samsung Galaxy A40 : 199 euro (in precedenza veniva venduto a 259 euro, sconto del 23,17%);

: 199 euro (in precedenza veniva venduto a 259 euro, sconto del 23,17%); Redmi Note 7 : 149 euro (prima costava 199 euro, sconto del 25,13%, promozione valida dal 4 al 17 maggio 2020, salvo esaurimento scorte);

: 149 euro (prima costava 199 euro, sconto del 25,13%, promozione valida dal 4 al 17 maggio 2020, salvo esaurimento scorte); Huawei Y6 2019 : 119 euro (in precedenza veniva venduto a 159 euro, sconto del 25,16%, promozione valida dal 4 al 31 maggio 2020, salvo esaurimento scorte);

: 119 euro (in precedenza veniva venduto a 159 euro, sconto del 25,16%, promozione valida dal 4 al 31 maggio 2020, salvo esaurimento scorte); Samsung Galaxy A30s : 199 euro (prima costava 279 euro, sconto del 28,67%, promozione valida dal 4 al 17 maggio 2020, salvo esaurimento scorte);

: 199 euro (prima costava 279 euro, sconto del 28,67%, promozione valida dal 4 al 17 maggio 2020, salvo esaurimento scorte); Redmi Note 8T : 179 euro (in precedenza veniva venduto a 229 euro, sconto del 21,83%, promozione valida dal 4 al 17 maggio 2020, salvo esaurimento scorte);

: 179 euro (in precedenza veniva venduto a 229 euro, sconto del 21,83%, promozione valida dal 4 al 17 maggio 2020, salvo esaurimento scorte); Huawei P Smart 2019 : 159 euro (prima costava 199 euro, sconto del 20,01%, promozione valida dal 4 al 31 maggio 2020, salvo esaurimento scorte);

: 159 euro (prima costava 199 euro, sconto del 20,01%, promozione valida dal 4 al 31 maggio 2020, salvo esaurimento scorte); Huawei Y7 2019 : 149 euro (in precedenza veniva venduto a 199 euro, sconto del 25,13%, promozione valida dal 4 al 31 maggio 2020, salvo esaurimento scorte);

: 149 euro (in precedenza veniva venduto a 199 euro, sconto del 25,13%, promozione valida dal 4 al 31 maggio 2020, salvo esaurimento scorte); Huawei P Smart Z : 189 euro (prima costava 279 euro, sconto del 32,26%, promozione valida dal 4 al 31 maggio 2020, salvo esaurimento scorte);

: 189 euro (prima costava 279 euro, sconto del 32,26%, promozione valida dal 4 al 31 maggio 2020, salvo esaurimento scorte); Samsung Galaxy A10: 139 euro (in precedenza veniva venduto a 159 euro, sconto del 12,58%, promozione valida dal 4 al 17 maggio 2020, salvo esaurimento scorte).

Alcuni degli smartphone citati potrebbero essere acquistabili solamente tramite l'opzione "Prenota e ritira", mentre altri si possono comprare direttamente online.