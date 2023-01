Euronics Superasaldi: laptop Acer Nitro 5 con RTX 3050 a 300 euro in meno

I Superasaldi lanciati da Euronics a inizio gennaio portano tanti dispositivi d’elettronica e informatica a prezzi più appetibili fino al 25 gennaio prossimo, ma c’è qualche prodotto di spicco? Certamente, come dimostra il laptop Acer Nitro 5 con RTX 3050 a 300 euro in meno rispetto al listino.

Stiamo parlando, per essere esatti, del modello Acer Nitro 5 AN515-58-77TT, dotato della già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 nella versione mobile e del processore Intel Core i7-12700H capace di arrivare a una frequenza massima di 4,7 GHz. Lato memoria ottiene 16 GB di RAM DDR4 espandibile a massimo 32 GB, assieme a un singolo SSD da 512 GB. Lo schermo è invece da 15,6 pollici Full HD con refresh rate di 120Hz.

Il prezzo di listino di 1.499 euro scende, in occasione dell’attuale volantino proposto dalla catena stellata, a 1.199 euro grazie a un taglio del 20%. Il pagamento può essere completato in tre rate senza interessi con Klarna. Esclusa da questa cifra è la quota da pagare per la consegna a domicilio, pari a minimo 9,90 euro a seconda della distanza dal punto vendita più vicino. È possibile però evitare il pagamento di tale quota procedendo con l’acquisto in loco: l’offerta sul laptop da gaming Acer Nitro 5 è infatti valida anche presso i negozi Euronics in tutta la penisola.

Tra le altre promozioni attive presso la catena di distribuzione abbiamo segnalato, poi, anche un TV LG OLED a 700 euro in meno.