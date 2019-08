Euronics svuota il negozio a tasso zero: 50% di sconto fino al 28 Agosto

Euronics annuncia il lancio di un nuovo volantino, che include sconti fino al 50% e tasso zero che consente di pagare da gennaio 2020. Le offerte saranno disponibili solo in alcuni negozi, ed abbracciano come sempre varie categorie di prodotti.

Nel volantino è presente anche la Xiaomi Mi Band 4, che può essere acquistata al prezzo di listino di 34,90 Euro, ma che può essere trovata nei negozi in quanto online ha tempi di spedizione e consegna elevati.

Dal fronte dell'oggettistica ed auricolari, i Galaxy Buds di Samsung sono disponibili a 99 Euro, rispetto ai 149 Euro precedenti, mentre le Mi True Wireless di Xiaomi passano da 99,99 a 79,90 Euro.

Sulla copertina del volantino troviamo anche la smart tv led di LG, la 49UK6200 da 49 pollici 4K Ultra HD che può essere acquistata a 299 Euro, rispetto ai 549 Euro precedenti. La Sony 75XG8096 da 75 pollici invece è disponibile a 1699 Euro, dai precedenti 1999 Euro.

Sfogliando il volantino è presente anche iPhone Xs da 64 gigabyte a 999 Euro, per un risparmio del 9% rispetto ai precedenti 1099 Euro, ma anche il Redmi Note 7 a 199 Euro nella versione con 128 gigabyte di RAM.

L'offerta è valida presso i punti vendita di Milano, Vimercate, Monza, Sesto San Giovanni, San Vittore, San Giuliano, Vimodrone e Cesano Boscone.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.