Euronics taglia il Doppio dell'IVA su due TV LG OLED da 55 pollici: 30% di sconto!

Qualche giorno fa Euronics ha lanciato lo Sconto Iva e Doppio Sconto Iva, che fino al 28 Aprile permetterà di acquistare a prezzo ridotto, senza l'IVA, vari prodotti. Quest'oggi segnaliamo un doppio sconto IVA su due TV LG OLED da 55 pollici.

Il primo è l'OLED 55 CX da 55 pollici, su cui viene proposto uno sconto del 30% ed è disponibile a 1399 Euro, 600 Euro in meno rispetto ai 1999 Euro di listino. Il ritiro in negozio è gratuito, mentre per la consegna al piano è richiesto un extra di 49 Euro. Euronics però propone a costo zero anche il ritiro dell'usato, mentre per quanto concerne la configurazione del TV è necessario pagare 11 Euro.

In sconto, al 28%, troviamo anche l'LG OLED 55 della linea GX, che è disponibile a 1799 Euro, con un risparmio di 700 Euro rispetto ai 2499 Euro precedenti. I costi extra sono praticamente gli stessi.

Le offerte sono valide fino al 28 Aprile 2021, salvo esaurimento scorte nei punti vendita. Come sempre, consigliamo di controllare lo Store Locator per verificare l'eventuale disponibilità. Pur essendo disponibile su tutto il territorio nazionale lo Sconto Iva e Doppio Sconto IVA, infatti, i volantini potrebbero cambiare a seconda della catena.