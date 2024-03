Euronics taglia l'IVA su migliaia di prodotti: fino al 17 Marzo c'è il NO IVA

Con la scadenza del precedente volantino, Euronics lancia oggi il nuovo volantino che fino al 17 Marzo 2024 taglia l’IVA su migliaia di prodotti tech. La promozione è valida da oggi ed equivale ad uno sconto del 18,04% sui prodotti indicati.

Attenzione però, come si legge direttamente nella pagina sul sito di Euronics, la promo è riservata agli iscritti Star Club, il programma che premia gli utenti in base agli acquisti effettuati.

Star Club prevede infatti tanti livelli, che vengono raggiunti a seconda dei punti raccolti. Euronics evidenzia infatti come per ogni Euro speso si accumuli 1 punto Star, ed il totale può essere utilizzato per richiedere i buoni sconti Euronics. Il livello Go (da 0 punti) prevede un welcome bonus di 5 Euro, la possibilità di prenotare i prodotti, ma anche l’accesso a promozioni esclusive e l’accesso al programma Star Partner. Tra i 1 e 999 punti invece si sblocca il Livello Smart, che tra le altre cose dà anche diritto ad un buono compleanno di 5 Euro. Nel range 1000/2499 Euro invece si accede al Livello Super, mentre superata quest’ultima soglia si ha diritto al Livello Star.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente attraverso la pagina dedicata sul sito di Euronics: una volta effettuato il login è anche possibile accedere alla lista dei prodotti scontati e compatibili. Il NO IVA è attivo esclusivamente nei punti vendita che espongono il materiale promozionale e sul sito web di Euronics.