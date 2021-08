Euronics Tech Days, 3 tablet e Chromebook Lenovo in sconto fino al 31 agosto

Continuano i Tech Days da Euronics, dalla durata prevista fino al prossimo 31 agosto 2021. In tale contesto è possibile trovare tanti computer portatili in offerta, ma anche 3 tablet e Chromebook firmati Lenovo: vediamo tutti i dettagli relativi a tali dispositivi, dalle specifiche tecniche al prezzo.

Il tablet più economico è il modello Lenovo Tab M10 HD venduto a 149 Euro anziché 169 Euro e dotato di chipset quad-core a 2,3 GHz MediaTek P22T, assieme a 64 GB di memoria interna espandibile e 4 GB di memoria RAM, mentre il display è un pannello da 10,1 pollici con risoluzione 1280x800 pixel. Non manca pure una fotocamera posteriore da 8 MP e una selfie da 5 MP.

Segue dunque il tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus proposto a 229 Euro al posto dei 279 Euro di listino, dotato invece di schermo LCD Full HD da 10,3 pollici, processore MediaTek Helio P22T Tab, sistema operativo Android Pie, 4 GB di RAM DDR4, 128 GB di archiviazione interna con possibilità di espanderla fino a 256 GB e supporto alla rete 4G LTE. Anche in questo caso troviamo le due fotocamere dette sopra, posteriore da 8 MP e frontale da 5 MP.

Dulcis in fundo, per chi fosse a caccia di un Chromebook segnaliamo il modello Lenovo IdeaPad Duet a 329 Euro anziché 379 Euro, dotato di un display da 10,1 pollici in risoluzione Full HD e con luminosità da 400 nit, 128 GB di memoria interna, 4 GB di RAM DDR4 e processore octa-core MediaTek P60T a 2 GHz, mentre il chip grafico è ARM Mali-G72. Infine, come batteria figura una cella da 7000 mAh con autonomia dichiarata di 10 ore.

