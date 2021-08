Euronics, ultimi giorni di Tech Days: 5 computer portatili imperdibili in sconto

I Tech Days da Euronics stanno per finire. In precedenza abbiamo avuto occasione di vedere 3 tablet e chromebook Lenovo in offerta fino al 31 agosto 2021; oggi invece vedremo 5 computer portatili imperdibili di brand come Lenovo, Acer e HP, con prezzi che vanno dai 649 Euro ai 1.499 Euro. Ecco i modelli interessati.

Partiamo dal più economico Lenovo IdeaPad 5 14ITL05, scontato da 799 Euro a 649 Euro. Si tratta di un notebook con processore Intel Core i5-1135G7 dalla frequenza di clock Turbo a 2,4 GHz, chip grafico integrato Intel Iris Xe Graphics, 8 GB di RAM e 512 GB di archiviazione SSD. Il display in dotazione, invece, è uno schermo LED Full HD dalla diagonale di 14 pollici.

Segue per prezzo il modello HP 17-CN0005NL, nel quale figura sempre la medesima CPU Intel Core i5-1135G7, 8 GB di RAM DDR4 e 512 GB in formato SSD, però si nota la presenza di un display LED Full HD da 17,3 pollici e la dotazione della GPU dedicata NVIDIA GeForce MX350 con 2 GB di memoria dedicata. Per questo laptop il prezzo è pari a 699 Euro anziché 799 Euro.

Altro modello interessante è il Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05 con display LED Full HD da 14 pollici, processore AMD Ryzen 7 4700U da 2 GHz base, 16 GB di RAM DDR4 sotto la scocca assieme a 1000 GB in formato SSD per l’archiviazione, mentre il chipset grafico integrato è sempre firmato AMD. Il prezzo scende da 1.299 Euro a 999 Euro.

Passando oltre i 1000 Euro troviamo Acer AN515-56-795N, laptop proposto a 1.099 Euro contro i 1.299 Euro di listino. In esso figurano il display LED Full HD da 15,6 pollici, 16 GB di RAM, 1024 GB di SSD, processore Intel Core i7-11370H con frequenza base di 3,3 GHz e Turbo a 4,8 GHz, mentre come GPU troviamo la scheda dedicata NVIDIA GeForce GTX 1650.

Concludiamo la lista con Lenovo Legion 5 15IMH05H, modello dal prezzo pari a 1.499 Euro con processore Intel Core i7-10750H con frequenza Turbo a 5 GHz, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6 GB di vRAM, 1000 GB di hard disk interno e 256 GB di SSD lato archiviazione, 16 GB di RAM DDR4 e un display LED Full HD da 15,6 pollici.

Ricordiamo in conclusione che l’Amazon Gaming Week propone anch’essa sconti su computer portatili, tra i quali appaiono laptop da gaming MSI RTX.