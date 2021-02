Euronics, al via le Tecnofollie: sconti fino al 3 Marzo 2021 su smartphone, TV e PC

Come ampiamente preannunciato ieri da Euronics, parte oggi il nuovo volantino che porta le "Tecnofollie" fino al prossimo 3 Marzo 2021, in cui troviamo tanti sconti su prodotti d'elettronica come smartphone, TV e PC.

In lista troviamo tanti smartphone a marchio Xiaomi: il Redmi Note 9S da 128 gigabyte, ad esempio, è disponibile a 219,90 Euro, mentre il Redmi Note 9 Pro da 128 gigabyte passa a 239 Euro rispetto ai 299 Euro di listino, con uno sconto del 20%. Lo Xiaomi Mi 10T nella configurazione 6/128GB, invece, passa a 399 Euro, con il modello Pro con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage che può essere acquistato a 549 Euro.

Interessante anche lo sconto su Xiaomi Mi Band 5, che passa a 34,90 Euro, il 12,53% in meno rispetto a 39,90 Euro di listino.

Tra i PC e laptop, invece, troviamo il Surface Laptop 3 con processore i5, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria ad 899 Euro, mentre il modello con 256 gigabyte di memoria passa a 1249 Euro.

Ovviamente, non potevano mancare all'appello i TV: qui troviamo l'LG OLED CX da 55 pollici a 1499 Euro, mentre il Samsung QLED QE55Q700TATXZT da 55 pollici può essere acquistato a 1599 Euro ed il Sony KD55A89BAEP da 55 pollici a 1599 Euro.