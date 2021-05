Euronics Tecnoshow, le migliori offerte su computer portatili Acer, HP e Lenovo

Assieme all’iniziativa “Sconto Iva”, la catena di negozi Euronics propone anche il Tecnoshow con diversi sconti esclusivamente su computer fissi, all-in-one e computer portatili di marchi come Acer, HP e Lenovo, per ogni fascia di prezzo. Vediamo dunque cinque offerte assolutamente da non perdere fino al 2 giugno 2021.

Cominciamo con il modello Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 disponibile a 499 Euro anziché 549 Euro, notebook dotato di display IPS LED Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Core i3-1005G1 con velocità di clock base pari a 1,2 GHz e Boost a 3,4 GHz, per 256 GB di memoria interna in formato SSD e 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 16 GB. Non mancano pure il supporto a Bluetooth 5.1 e una webcam 720p sulla scocca. In alternativa, Euronics propone anche una variante a 799 Euro anziché 899 Euro, in questo caso però troviamo 512 GB di SSD e processore Intel Core i7-1065G7 con clock Boost a 3,9 GHz.

Segue dunque Lenovo IdeaPad 3 15ADA05, computer portatile che offre sempre un monitor LED Full HD da 15,6 pollici ma, sotto la scocca, troviamo invece il processore AMD Ryzen 7 3700U con velocità di clock base pari a 2,3 GHz e Boost a 4 GHz. Lato memoria figurano 512 GB di SSD e 8 GB di RAM. Il tutto viene proposto a 699 Euro anziché 799 Euro.

Passiamo a HP Pavilion 15-EG0014NL, disponibile a 999 Euro al posto dei 1149 Euro di listino. In questo caso si parla di un notebook con display WLED 1920 x 1080 da 15,6 pollici, CPU Intel Core i7-1165G7 con clock pari a 2,8 GHz e Boost a 4,7 GHz, scheda video NVIDIA GeForce MX450 con 2 GB di memoria, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB per quanto riguarda l’archiviazione.

Dulcis in fundo, non manca pure il laptop da gaming ACER Nitro 5 AN515-55-78BG in offerta a 1399 Euro a partire da 1499 Euro. Questo modello pensato per i videogiocatori è dotato di processore Intel Core i7-10750H e scheda grafica GeForce RTX 3060 con 6 GB di vRAM, mentre lato memoria figurano 512 GB di SSD e 16 GB di RAM espandibili a 32. Il display LCD, invece, è da 15,6 pollici.

Tra le altre offerte del momento segnaliamo anche grandi sconti da MediaWorld su 5 smartphone in occasione del volantino di fine maggio.