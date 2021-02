Da Euronics parte il 'Tecnoshow': offerte fino al 17 Febbraio 2021

Anche Euronics lancia il nuovo volantino, che dà il via al "Tecnoshow", disponibile fino al prossimo 17 Febbraio 2021. La catena di distribuzione, infatti, nei prossimi otto giorni consente di portare a casa a prezzo ridotto vari prodotti d'elettronica ed informatica.

Il notebook HP Chromebook 14A è disponibile a 299 Euro, il 14,33% in meno rispetto ai 349 Euro di listino, per un risparmio di 50 Euro. In sconto sempre dal fronte dei PC, troviamo anche il Lenovo Ideacentre AIO 3 a 749 Euro, l'11,78% in meno rispetto agli 849 Euro di listino: lo sconto è di 100 Euro.

Interessante anche la promozione sul Microsoft Surface Go con 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage, che è disponibile a 449 Euro, il 4% in meno dai 469 Euro imposti dal produttore di Redmond, mentre la variante con il doppio di RAM e di storage passa a 549 Euro, 90 Euro in meno rispetto ai 639 Euro precedenti.

Tra le offerte troviamo anche Xiaomi Mi Band 5, a 34,90 Euro, 5 Euro in meno dai 39,90 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, lo Xiaomi Mi 10T Lite 5G con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage può essere acquistato in varie colorazioni a 299 Euro.